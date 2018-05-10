Арестован свидетель по делу Никиты БелыхВести.Ru 05:03

В суде Руслан Цуканов выступал в качестве свидетеля стороны обвинения, подтверждая, что обвиняемый Белых контактировал с господином Судгаймером.

с чего всё началось

Арестован еще один фигурант по делу губернатора Кировской области Никиты Белых, ранее проходивший как свидетель. Генеральный директор "Нововятского лыжного комбината" Руслан Цуканов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет содержатся под стражей до 20 марта, сообщает ТАСС.

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