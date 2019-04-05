Происшествия
Арестован скрывавшийся фигурант дела АбызоваГазета.Ru 12:41
Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте до 25 мая 2019 года экс-гендиректора новосибирского АО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева. Это шестой фигурант дела бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова.
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Задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Главное
Вечерний Карпинск03 апреля в 06:18
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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В случае агрессии со стороны России, запад применит ядерные бомбы, об этом бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил в интервью изданию Wirtualna Роlsка.
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Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество
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Обновлено в 07:52
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Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
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Энергетика
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Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
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В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
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Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36