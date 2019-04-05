Происшествия

Арестован скрывавшийся фигурант дела АбызоваГазета.Ru 12:41

Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство следствия об аресте до 25 мая 2019 года экс-гендиректора новосибирского АО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева. Это шестой фигурант дела бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова.
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Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Газета.Ru12:41

Задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов. Главное

Вечерний Карпинск03 апреля в 06:18

Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова

РИА Новости11:24

Арестован шестой фигурант дела Абызова

RT на русском11:04

Анатолий Локоть прокомментировал дело Абызова

Деловой квартал (Новосибирск)06:45

Оказался вдруг

Ъ-Огонеквчера в 08:55

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Абызова

РБК11:17
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Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Общество

Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу

Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле

Обновлено в 04:02
Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 11:47
Происшествия

Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода

Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Происшествия

В Испании 35 человек пострадали в ДТП с участием более 50 машин

В районе испанского населённого пункта Сомосьерра более 50 автомобилей попали в аварию, в результате которой пострадали 35 человек.
Обновлено в 15:02
Общество

Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда

Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Политика

Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой

Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Экономика

Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России

Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Игры

Sony выпустит ножной контроллер движения для PlayStation VR в июне

Компания Sony объявила о скором выходе ножного контроллера движения VR для PlayStation. 3dRudder поступит в продажу 17 июня.
Обновлено в 11:58
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Польский генерал не исключил возможность ядерного удара по России

В случае агрессии со стороны России, запад применит ядерные бомбы, об этом бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил в интервью изданию Wirtualna Роlsка.
Обновлено вчера в 04:27
Авто

Ferrari показала на видео новый суперкар F8 Tributo

Компания Ferrari презентовала проморолик, на котором показала технические способности нового суперкара F8 Tributo.
Обновлено в 11:28
Культура

Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 00:30
Политика

У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Энергетика

Эксперт прокомментировал новое соглашение о заморозке цен на топливо

21 марта кабмин решил продлить соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на три месяца для согласования нового механизма регулирования — мягкого лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, которое, по словам Козака, не скажется на объемах поставок топлива из России.
Обновлено в 09:05
Общество

Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России

Обновлено вчера в 03:49
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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