Происшествия

Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБLenta.ru вчера в 23:40

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По его данным, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который освободился из колонии в 2019 году.
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с чего всё началось

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
ТАССвчера в 19:01

Подробнее о событии

Следствие установило личность одного из предполагаемых организаторов разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Эхо Москвы05:31

Организатор разбойного нападения «банды ФСБ» оказался выходцем из прокуратуры

URA.Ruвчера в 22:34

ТАСС: арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Коммерсантъвчера в 19:37

Суд арестовал одного из организаторов разбоя с участием сотрудников ФСБ

Life.ruвчера в 20:06

ТАСС узнал об аресте организатора хищения 136 млн руб. сотрудниками ФСБ

РБКвчера в 21:08

СМИ: арестован один из организаторов разбоя с участием сотрудников ФСБ

РЕН ТВвчера в 19:20

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

ТАССвчера в 19:01
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Политика

Число переселенцев из Донбасса и Крыма на Украине сократилось на 120 тысяч

Как полагают многие специалисты, реально на территории Украины находятся около 800 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Краснодаре 5 полицейских идут под суд за вымогательства и избиения

В Краснодаре пять экс-полицейских из отдела по борьбе с наркотиками предстанут перед судом за избиения и вымогательства.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Футбол

Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00

Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Экономика

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Экономика

Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году

"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку в Черном море

Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера

Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Политика

Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Общество

Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии

Обновлено в 05:01
Политика

Япония выразила протест России из-за учений на Курилах

Обновлено вчера в 23:59
Музыка

Шнуров написал стихотворение в память о Вилли Токареве

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение умершему музыканту Вилли Токареву.
Обновлено в 05:40
Общество

Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян

Работать, не нервничая, удается только 7 процентам россиян, остальные испытывают различные стрессы, сообщает портал Superjob.ru.
Обновлено в 04:23
Авто

В России начались продажи кроссовера DFM 580

Стоимость базовой версии DFM 580 составляет 1 190 000 рублей.
Обновлено в 03:40
Космос

Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС

Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить.
Обновлено в 03:20
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве

Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России

Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус из Германии

Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы

Обновлено вчера в 23:13
Политика

В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Политика

Иран планирует выйти из ядерной сделки

Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Происшествия

На Кубани эвакуированы два детских лагеря

Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе

Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Авто

Новый BMW M3 2021 протестировали в Нюрбургринге

В Нюрбургринге протестировали новую модель BMW M3 2021. На официальную презентацию не стоит рассчитывать раньше середины 2020 года.
Обновлено вчера в 13:50
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