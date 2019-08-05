Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБLenta.ru вчера в 23:40
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По его данным, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который освободился из колонии в 2019 году.
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с чего всё началось
Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.ТАССвчера в 19:01
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ТАСС: арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Коммерсантъвчера в 19:37
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Политика
Число переселенцев из Донбасса и Крыма на Украине сократилось на 120 тысяч
Как полагают многие специалисты, реально на территории Украины находятся около 800 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Краснодаре 5 полицейских идут под суд за вымогательства и избиения
В Краснодаре пять экс-полицейских из отдела по борьбе с наркотиками предстанут перед судом за избиения и вымогательства.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Футбол
Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Экономика
Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году
"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку в Черном море
Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера
Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Обновлено вчера в 23:59
Музыка
Шнуров написал стихотворение в память о Вилли Токареве
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение умершему музыканту Вилли Токареву.
Обновлено в 05:40
Общество
Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян
Работать, не нервничая, удается только 7 процентам россиян, остальные испытывают различные стрессы, сообщает портал Superjob.ru.
Обновлено в 04:23
Авто
В России начались продажи кроссовера DFM 580
Стоимость базовой версии DFM 580 составляет 1 190 000 рублей.
Обновлено в 03:40
Космос
Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС
Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить.
Обновлено в 03:20
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве
Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус из Германии
Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Политика
Иран планирует выйти из ядерной сделки
Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Происшествия
На Кубани эвакуированы два детских лагеря
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Авто
Новый BMW M3 2021 протестировали в Нюрбургринге
В Нюрбургринге протестировали новую модель BMW M3 2021. На официальную презентацию не стоит рассчитывать раньше середины 2020 года.
Обновлено вчера в 13:50