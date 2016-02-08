Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБLenta.ru вчера в 23:40

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По его данным, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который освободился из колонии в 2019 году.
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с чего всё началось

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
ТАССвчера в 19:01

Подробнее о событии

Организатор разбойного нападения «банды ФСБ» оказался выходцем из прокуратуры

URA.Ruвчера в 22:34

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения, к которому причастны сотрудники ФСБ

Эхо Москвы02:00

Суд арестовал одного из организаторов разбоя с участием сотрудников ФСБ

Life.ruвчера в 20:06

ТАСС узнал об аресте организатора хищения 136 млн руб. сотрудниками ФСБ

РБКвчера в 21:08

ТАСС: арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Коммерсантъвчера в 19:37

СМИ: арестован один из организаторов разбоя с участием сотрудников ФСБ

РЕН ТВвчера в 19:20

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

ТАССвчера в 19:01
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Происшествия

Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых

Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:39
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Обновлено в 00:37
Происшествия

В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек

Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Политика

Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Авто

Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в России

Китайская марка Dongfeng начала продажи в России нового семиместного кроссовера DFM 580.
Обновлено в 02:38
Общество

Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями

Роспотребнадзор с 2017 года выявил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:24
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Единоборства

Сборная России побила рекорд на «Танковом биатлоне». ФАН-ТВ

Новый рекорд Танкового биатлона установила сборная России на Армейских международных играх.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный

Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Общество

В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:31
Политика

ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области

Центральная избирательная комиссия Украины пересчитала голоса на проблемном округе № 50 в Покровске Донецкой области, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 02:29
Энергетика

В Грузии дали прогноз роста цен на бензин

Курс национальной валюты Грузии стал снижаться после сокращения туристического потока в страну из-за запрета авиасообщения с Россией.
Обновлено в 02:20
Спорт

«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес

Обновлено вчера в 18:43
Теннис

Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне

Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам

Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Общество

В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов

В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Экономика

Поставкам угля на Украину разрешили упасть

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено вчера в 18:34
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске

Обновлено вчера в 13:59
Экономика

Китай попросил госпредприятия прекратить импорт сельхозпродукции из США

Власти Китая попросили местные государственные предприятия приостановить импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:24
Энергетика

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая

Стоимость нефти снижается более чем на один процент на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:13
Общество

Новый онлайн-сервис создали для столичных предпринимателей

Для предпринимателей Москвы был запущен новый онлайн-сервис «Индивидуальная траектория развития», разработанный в ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа выходит замуж

Яна Шевцова — бывшая любовница рэпера Гуфа и звезда «Дома-2» — планирует сыграть свадьбу.
Обновлено в 00:46
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