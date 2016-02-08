Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.

с чего всё началось

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По его данным, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который освободился из колонии в 2019 году.

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