Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБLenta.ru вчера в 23:40
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По его данным, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который освободился из колонии в 2019 году.
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с чего всё началось
Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.ТАССвчера в 19:01
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ТАСС: арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Коммерсантъвчера в 19:37
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Происшествия
Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых
Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в России
Китайская марка Dongfeng начала продажи в России нового семиместного кроссовера DFM 580.
Обновлено в 02:38
Общество
Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями
Роспотребнадзор с 2017 года выявил нарушения обязательных требований в 135 партиях минеральной воды, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:24
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено вчера в 11:59
Единоборства
Сборная России побила рекорд на «Танковом биатлоне». ФАН-ТВ
Новый рекорд Танкового биатлона установила сборная России на Армейских международных играх.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке сократилась площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:31
Политика
ЦИК Украины пересчитала голоса на проблемном округе в Донецкой области
Центральная избирательная комиссия Украины пересчитала голоса на проблемном округе № 50 в Покровске Донецкой области, сообщила пресс-служба ЦИК.
Обновлено в 02:29
Энергетика
В Грузии дали прогноз роста цен на бензин
Курс национальной валюты Грузии стал снижаться после сокращения туристического потока в страну из-за запрета авиасообщения с Россией.
Обновлено в 02:20
Спорт
«В гримерке ее будет ждать сюрприз». Показан тайный подарок для Дженнифер Лопес
Обновлено вчера в 18:43
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Общество
В аэропорту Гонконга из-за протестов отменили более 200 рейсов
В аэропорту Гонконга треть авиадиспетчеров присоединилась к протестующим против изменения закона об экстрадиции, что привело к отмене в понедельник, 5 августа, более 200 рейсов.
Обновлено в 01:09
Экономика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено вчера в 18:34
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Обновлено вчера в 13:59
Экономика
Китай попросил госпредприятия прекратить импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили местные государственные предприятия приостановить импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Стоимость нефти снижается более чем на один процент на фоне обострения торгового противостояния США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:13
Общество
Новый онлайн-сервис создали для столичных предпринимателей
Для предпринимателей Москвы был запущен новый онлайн-сервис «Индивидуальная траектория развития», разработанный в ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная рэпера Гуфа выходит замуж
Яна Шевцова — бывшая любовница рэпера Гуфа и звезда «Дома-2» — планирует сыграть свадьбу.
Обновлено в 00:46