Происшествия

Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБLenta.ru вчера в 23:40

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По его данным, речь идет о бывшем сотруднике прокуратуры Константине Жарове, который освободился из колонии в 2019 году.
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Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
ТАССвчера в 19:01

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В уголовном деле о разбое, возбужденном в отношении сотрудников ФСБ, появились еще два фигуранта

Эхо Москвывчера в 20:04

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РБКвчера в 21:08

Суд арестовал одного из организаторов разбоя с участием сотрудников ФСБ

Life.ruвчера в 20:06

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URA.Ruвчера в 22:34

ТАСС: арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Коммерсантъвчера в 19:37

СМИ: арестован один из организаторов разбоя с участием сотрудников ФСБ

РЕН ТВвчера в 19:20

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

ТАССвчера в 19:01
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