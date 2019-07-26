Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве женщины в РаменскомBFM.ru 09:49
Накануне в Раменском мужчина нанес около 20 ударов ножом 27-летней жительнице Подмосковья Наталье Басовой. Убийство произошло прямо на детской площадке, женщина скончалась на месте от полученных ранений до приезда скорой помощи.
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве ножом женщины на детской площадке в Раменском
Агентство Москва09:30
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Российская команда выступит в Токио под национальным флагом. 💥💥💥 ОКР получил официальное приглашение на Игры-2020 в Токио ➡️ https://t.co/aGcYtxhJSa#Токио2020 #ОИ2020 pic.twitter.com/6GnQcp8Vxn — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 26 июля 2019 г. Это же относится к российским легкоатлетам, которые на данный момент соревнуются на международных турнирах в нейтральном статусе.
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