Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в ПетербургеLenta.ru 08:17
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро. Об этом 21 июля сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Фетулаха Гамдулаева, ранившего ножом пассажиров метро, заключили под стражу
Телеканал Санкт-Петербург07:33
В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на глухонемых в метро
КП - Санкт-Петербург08:16
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
Армия и оружие
Обстрел Первомайска ВСУ попал на видео
Обновлено в 00:35
Политика
Новый созыв Рады примет закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новому созыву Верховном рады предстоит принять закон об импичменте президента.
Обновлено в 13:59
Политика
Президент Туркменистана поздравил медработников страны с праздником
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил работников медицинской сферы страны с профессиональным праздником.
Обновлено в 13:26
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Польша планирует модернизировать свои танки Т-72
Власти Польши приняли решение модернизировать стоящие на вооружении республики танки Т-72.
Обновлено в 12:10
Космос
Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»
Исследователи космоса уточняют, что слова Мессинга: "Человечество должно пережить два рассвета и два падения", — и это трудно осознать без знаний астрономии.
Обновлено в 11:00
Общество
Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции
Обновлено в 11:11
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Рябков обозначил сроки министерской встречи по ядерной сделке с Ираном
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча политдиректоров «пятерки» (РФ, Китая, ФРГ, Великобритании, Франции) и Ирана пройдет в Вене, в районе 28 июля.
Обновлено в 14:14
Гаджеты
Компания Parrot покидает рынок дронов
Обновлено в 12:18
Футбол
Главный тренер «Тамбова» отреагировал на поражение от «Локомотива»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:59
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Автоспорт
«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли
Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер заявил, что команду пока устраивают результаты пилота Пьера Гасли в нынешнем сезоне.
Обновлено в 12:07
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Энергетика
Стало известно, сколько газа в подземных хранилищах Украины
Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины, по данным на утро 21 июля, достигли 15,018 миллиарда кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook.
Обновлено в 13:46
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Премьер-министром Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду, должен стать профессиональный экономист, не занимавший ранее высокие политические посты.
Обновлено в 09:59
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Новоорском районе произошло стихийное бедствие
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика
Токаев рассказал, что уклонялся от предложения стать президентом Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в первый раз уклонился от предложения возглавить республику.
Обновлено в 13:28
Кино
Последние «Мстители» обошли «Аватар» и стали самым кассовым фильмом
«Аватар», вышедший в 2009 году, стал самым кассовым фильмом спустя год после релиза.
Обновлено в 12:47
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Обновлено в 12:15
Политика
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
Партия Зеленского набирает почти 40% на выборах в Раду.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Политика
Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев
Лидер партии «Европейская солидарность» — бывший президент Украины Пётр Порошенко — пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.
Обновлено в 13:37
Политика
Президент Казахстана рассказал о своем отношении к лести
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что игнорирует лесть, поскольку «грош цена этим словам».
Обновлено в 13:09
Кино
Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения актёра Петра Щербакова
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 21 июля, исполнилось девяносто лет со дня рождения известного российского и советского актёра театра и кино Петра Щербакова.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32