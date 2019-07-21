Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в ПетербургеLenta.ru 08:17
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро. Об этом 21 июля сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
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Фетулаха Гамдулаева, ранившего ножом пассажиров метро, заключили под стражу
Телеканал Санкт-Петербург07:33
В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на глухонемых в метро
КП - Санкт-Петербург08:16
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Тизер-трейлер «Ведьмака» опубликован на официальном YouTube-канале стимингового сервиса Netflix.
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Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Сегмент SUV занимает менее половины авторынка Санкт-Петербурга
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что кроссоверы и внедорожники заняли более половины авторынка Москвы.
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Эксперты: явка избирателей на выборах в Раду самая низкая с 2012 года
Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине, является самой низкой с 2012 года.
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Московский "Локомотив" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
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Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
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Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
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Новое преображение Ларисы Гузеевой «взорвало» Сеть
Гузеева не только провела удачный эксперимент с волосами, но еще и сильно похудела. Она приятно удивила фанатов своим преображением.
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Анджелина Джоли сыграет в «Вечных» Marvel
Американская актриса Анджелина Джоли сообщила о том, что примет участие в съемках фильма «Вечные» кинематографической вселенной Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Спасатели рассказали, как приморцы могут защитить себя от клещей
Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной - на ней легче заметить клещей;Как правило, таежные и лесные клещи наползают с растений на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды - в брюки.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Галкин обнаружил сокровище на пляже Юрмалы
Максим Галкин обнаружил сокровище в песке на пляже Юрмалы. Соответствующее фото артист разместил в Instagram.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Кучма проголосовал на выборах в Раду
Бывший президент Украины Леонид Кучма отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:41
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Политика
У пропускного пункта в Донбассе нашли бомбу со второго раза
На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе обнаружили взрывное устройство.
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила механические часы T-Series CIGA Design
Обновлено вчера в 09:00
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Политика
Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»
Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Космос
Британец с Земли снял на видео стыковку «Союза» с МКС
Создатель телескопов из Великобритании Мартин Льюис снял с заднего двора своего дома из северного пригорода Лондона видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:05