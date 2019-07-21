Происшествия

Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в ПетербургеLenta.ru 08:17

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро. Об этом 21 июля сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
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В Петербурге арестовали уроженца Дагестана, ранившего ножом двоих украинцев

По версии следствия, находясь в вагоне метро на станции "Пушкинская" 19 июля, Гамдулаев ранил ножом двоих пассажиров. В пресс-службе отметили, что пострадавшие являются глухонемыми, оба граждане Украины.
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