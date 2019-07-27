Происшествия
Арестован министр финансов Астраханской областиГазета.Ru 10:42
В Ростове-на-Дону суд постановил арестовать и.о. министра финансов региона Виталия Шведова.
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Происшествия
Рейс из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов
Вылет ожидается в час ночи 28 июля. Рейс из Санкт-Петербурга в столицу Крыма задерживается на семь часов.
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Футбол
«Арсенал» настаивает на покупке защитника «Селтика»
Руководство английского "Арсенала" твердо намерено подписать защитника шотландского "Селтика" Кирана Тирни, сообщает Sky Sports.
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Наука
Ученые разработали систему опреснения воды на солнечной энергии
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Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
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Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Общество
Яшин анонсировал новую акцию протеста
Вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля Яшин назвал «настоящими гражданами и героями».
Обновлено в 14:05
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Культура
В Московской области пройдет фестиваль граффити «Культурный код»
Обновлено 25 июля в 08:44
Происшествия
На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ
На несанкционированной акции протеста у здания мэрии Москвы распылили газ, сотрудники полиции разыскивают тех, кто это сделал.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Политика
Макрон объяснил протесты «желтых жилетов» несправедливостью во Франции
Социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам «желтых жилетов», заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Обновлено в 16:06
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Политика
Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД
Если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью, то шансы на спасение СВПД повысятся, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 13:07
Теннис
Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге
Обновлено в 13:01
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Валерия и Иосиф Пригожин распродают зарубежную недвижимость
Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился с прессой информацией о том, что в ближайшее время они с супругой намерены продать зарубежную недвижимость.
Обновлено в 06:43
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.
Обновлено в 16:30
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:00
Экономика
Нам повезло с санкциями
Например, экономика Соединённых Государств Америки формально растёт уже больше десятилетия.
Обновлено вчера в 23:57
Единоборства
Жена Дадашева подаст иск против судьи закончившегося смертью боя
Супруга российского боксера Максима Дедашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка ее мужа с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти спортсмена, передает Sport24.
Обновлено в 13:38
Игры
Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября
В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Подмосковье из Оки подняли тела погибших при крушении самолета
В Серпуховском районе Московской области на поверхность из Оки подняли тела двух человек, которые погибли при крушении легкомоторного самолета.
Обновлено в 14:50