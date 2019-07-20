Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400REGNUM 05:47
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева.Коммерсантъвчера в 19:07
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Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода
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«Коммерсантъ» сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400
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