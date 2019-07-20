Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева.

с чего всё началось

Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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