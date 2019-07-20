Происшествия

Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400REGNUM 05:47

Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода

Нижегородский районный суд арестовал по этому делу владельца ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева.
Коммерсантъвчера в 19:07

Подробнее о событии

В Нижнем Новгороде полиция возбудила дело о махинациях при строительстве нового оборонного завода

Эхо Москвы02:30

СМИ: арестован владелец завода по производству элементов С-400

News.ru00:22

Бизнесмен, строивший завод по изготовлению компонентов С-400, арестован за мошенничество

Znak.comвчера в 22:19

«Коммерсантъ» сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400

Интерфаксвчера в 23:23

Арестован бизнесмен, строивший завод по производству С-400

URA.Ruвчера в 20:59

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

РБКвчера в 20:15

Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода

Коммерсантъвчера в 19:07
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
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Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
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Врач рассказал, насколько правдивы состаренные в FaceApp фотографии

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"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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