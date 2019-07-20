Происшествия

Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400REGNUM 05:47

Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода

Ранее господин Дегтярев был судим за хищения при строительстве объектов космодрома Восточный. В Нижнем Новгороде полицией по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве завода 70-летия Победы концерна «Алмаз-Антей».
Коммерсантъвчера в 19:07

Подробнее о событии

В Нижнем Новгороде полиция возбудила дело о махинациях при строительстве нового оборонного завода

Эхо Москвы02:30

СМИ: арестован владелец завода по производству элементов С-400

News.ru00:22

Арестован бизнесмен, строивший завод по производству С-400

URA.Ruвчера в 20:59

Бизнесмен, строивший завод по изготовлению компонентов С-400, арестован за мошенничество

Znak.comвчера в 22:19

«Коммерсантъ» сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400

Интерфаксвчера в 23:23

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

РБКвчера в 20:15

Возбуждено уголовное дело о махинациях при возведении нового оборонного завода

Коммерсантъвчера в 19:07
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Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество

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Происшествия

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Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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Армия и оружие

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Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

В Кувейте погиб американский военный

Американский военнослужащий погиб в Кувейте, ведется расследование, сообщил Пентагон.
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Спорт

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Политика

МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

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Политика

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Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
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Политика

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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
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Общество

Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

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Происшествия

Врачи оценили состояние Инны Чуриковой

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Происшествия

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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
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Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
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Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
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Обновлено в 10:01
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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Происшествия

В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет

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Обновлено в 08:34
Футбол

РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах

Перед началом первенства глава РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что видеоповторы планируют использовать с первого тура чемпионата, однако внедрить систему к старту сезона не удалось.
Обновлено в 09:02
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