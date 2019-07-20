Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400REGNUM 05:47
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Ранее господин Дегтярев был судим за хищения при строительстве объектов космодрома Восточный. В Нижнем Новгороде полицией по материалам ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве завода 70-летия Победы концерна «Алмаз-Антей».Коммерсантъвчера в 19:07
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«Коммерсантъ» сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400
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