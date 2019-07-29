Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд.

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

Энергетика Определены страны Европы с самым доступным бензином Эксперты составили рейтинг европейских стран с самым доступным бензином, при этом использовалась официальная статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля (для Норвегии и Украины — по итогам мая).

Общество В Тулуне закрыли федеральную трассу В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.

Политика Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.

Космос Россия разрабатывает программу защиты от астероидов Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.

Технологии Спутниковый интернет в России запрещается Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Здоровье Когда активированный уголь может быть опасен, рассказал врач-диетолог Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек.

Экономика Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».

Политика Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.

Авто Jannarelly выпустит спорткар в этом году Компания Jannarelly в нынешнем году выпустит спорткар. В январе 2016 года был представлен концепт Jannarelly Design-1.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Экономика Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.

Шоу-бизнес Агент Галустяна прокомментировал информацию о разводе артиста Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий опроверг слухи о возможном разводе актёра с супругой Викторией.

Здоровье Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

Экономика Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20% По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика Против Порошенко завели еще одно уголовное дело Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

Политика Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.

Политика Зеленский не вернет воду в Крым По заявлению "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" Антона Кориневича, позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом на полуостров является правильной, так как эта блокада – один из механизмов давления на Россию, передает РИА Новости Крым.

Общество В России предложили заблокировать BlaBlaCar Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.