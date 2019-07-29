Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митингеRT на русском 12:38

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд.
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