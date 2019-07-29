Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митингеRT на русском 12:38
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд.
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Энергетика
Определены страны Европы с самым доступным бензином
Эксперты составили рейтинг европейских стран с самым доступным бензином, при этом использовалась официальная статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля (для Норвегии и Украины — по итогам мая).
Обновлено в 04:36
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Космос
Россия разрабатывает программу защиты от астероидов
Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено в 20:22
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Российский малютка-киллер выслеживает на орбите американский Х-37
Обновлено вчера в 02:30
Общество
В Хабаровском крае объявлен режим ЧС из-за паводков
Обновлено в 20:17
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Здоровье
Когда активированный уголь может быть опасен, рассказал врач-диетолог
Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек.
Обновлено в 20:38
Экономика
Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Политика
Борис Джонсон направит на рекламу Brexit 100 млн фунтов
Обойдется такая рекламная кампания в 100 миллионов фунтов (свыше 120 миллионов долларов), пишут «Известия».
Обновлено в 15:56
Политика
Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Авто
Jannarelly выпустит спорткар в этом году
Компания Jannarelly в нынешнем году выпустит спорткар. В январе 2016 года был представлен концепт Jannarelly Design-1.
Обновлено в 09:57
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство.
Обновлено в 07:37
Экономика
Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами
Счетная палата РФ в ходе проверки сравнила зарплату гендиректора Фонда развития моногородов с расходами их бюджетов.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Агент Галустяна прокомментировал информацию о разводе артиста
Агент Михаила Галустяна Алексей Новацкий опроверг слухи о возможном разводе актёра с супругой Викторией.
Обновлено в 18:48
Здоровье
Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева
В ходе приема пациенты смогут получить консультацию врача, пройти диагностику периферической нейропатии и скрининг ишемических нарушений нижних конечностей.
Обновлено в 07:41
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Политика
Зеленский не вернет воду в Крым
По заявлению "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" Антона Кориневича, позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом на полуостров является правильной, так как эта блокада – один из механизмов давления на Россию, передает РИА Новости Крым.
Обновлено в 04:30
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Кино
Sony назвала имена кандидатов на кресло режиссера фильма «Веном 2»
Корпорация Sony назвала, кто может занять режиссерское кресло, обладатель которого займется съемками фильма «Веном 2».
Обновлено в 05:01