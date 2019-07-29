Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митингеRT на русском 12:38
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд.
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с чего всё началось
Следствие возбудило уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак.ТАСС08:47
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Общество
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Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
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Авто
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Black Edition станет флагманской версией в модельной линейке Honda Pilot 2020 года, а его стоимость составляет 49 620 долларов или порядка 3,15 илн рублей.
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Происшествия
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