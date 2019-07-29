Следствие возбудило уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак.

с чего всё началось

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд.

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге

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