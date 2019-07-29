Происшествия

Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митингеRT на русском 12:38

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский районный суд.
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с чего всё началось

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированной акции в Москве 27 июля

Следствие возбудило уголовное дело в отношении одного из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несанкционированного митинга, швырнувшего в сотрудников столичного ОМОН мусорный бак.
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Участника акции 27 июля арестовали по делу о брошенной в омоновца мусорке

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СК просит арестовать митингующего, бросившего бак в спецназовца

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Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.
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Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите

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В Иркутской области из-за наводнения эвакуировано более тысячи человек

В Иркутской области из-за опасных погодных условий и повышения уровня воды в реках эвакуировали более тысячи человек.
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ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса

По информации аналитического агентства «АвтоСТАТ», производство и продажи новых низкопольных микроавтобусов «ГАЗ» могут начаться уже в 2020 году.
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Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
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Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров вредным

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Сыновья убитого кикбоксера озвучили свою версию его гибели

Сыновья известного кикбоксера Сергея Карпенко, которого обнаружили мертвым в Петербурге, выдвинули версию убийства их отца.
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Кино

«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино

Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
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Общество

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Герцогиня Суссекская Меган Маркл стала первым приглашённым редактором за 103-летнюю историю Vogue.
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Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
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«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
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Политика

У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Общество

Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии

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Появились первые снимки новой Lada Vesta

«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
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Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
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Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток

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Обновленый Honda Pilot получил версию Black Edition

Black Edition станет флагманской версией в модельной линейке Honda Pilot 2020 года, а его стоимость составляет 49 620 долларов или порядка 3,15 илн рублей.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист

В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
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На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
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Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
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Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

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Вратарь «Реала» Куртуа получил травму

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.
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