Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупцииМК-Спорт вчера в 04:55

с чего всё началось

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован сегодня утром. Как сообщает французское издание Mediapart, арест Платини произошел в рамках расследования обвинений в коррупции во время определения места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупции

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Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

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Гаджеты Xiaomi начинает продажи телевизоров в России В свете выхода нового устройства компании на российском рынке порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с вице-президентом компании Xiaomi по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) и узнать о секретах успеха этого продукта.

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Хоккей Старые новые кадры: хоккейное «Динамо» объявит штаб на следующий сезон Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, новые соглашения будут предложены работавшим в прошлом сезоне Владимиру Воробьеву и тренеру вратарей Виталию Еремееву, хотя еще весной было объявлено, что оба покинут клуб.

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