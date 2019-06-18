Футбол

Арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини, его обвиняют в коррупцииМК-Спорт вчера в 04:55

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован сегодня утром. Как сообщает французское издание Mediapart, арест Платини произошел в рамках расследования обвинений в коррупции во время определения места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.
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Бывшего президента УЕФА и экс-капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции, сообщает
 французское издание Mediapart.
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