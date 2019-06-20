Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополицииВести.Ru 10:45

с чего всё началось

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.

Общество В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса В МВД выдвигают идеи по реформированию административного кодекса Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Политика Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.

Политика Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Футбол Паредес может вернуться в «Зенит» Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.

Шоу-бизнес Виторган не станет платить алименты Собчак Пока Собчак с сыном от Максима Виторгана, который, кстати, будет проживать вместе с мамой, осталась в московской квартире.

Общество Умер бывший посол СССР в Великобритании "Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Шоу-бизнес Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.

Политика Сухум намерен наказать грузинского депутата за убийства в Абхазии Сухум примет необходимые действия по привлечению к отвественности грузинского депутата Акакия Бобохидзе за убийства, совершённые им на территории Абхазии.

Происшествия Руперт Мердок перенес пневмонию Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business.

Шоу-бизнес Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.

Здоровье Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Общество Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.

Политика Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.

Финансы Спрос инвесторов на евробонды РФ в 2–3 раза превысил объем размещения В четверг, 20 июня, состоялось размещение дополнительных выпусков российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме $1,5 и $1 млрд соответственно, спрос на них в 2–3 раза превысил объем размещения.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Политика ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Шоу-бизнес Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.

Авто Завод Ford во Всеволожске работает последний день Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.

Экономика Стали известны положения новой пенсионной системы ИПК РБК пишет об основных положениях разрабатываемой правительством системы ИПК - индивидуального пенсионного капитала.

Политика Федермессер оценила ответ Путина на свой вопрос В интервью RT Федермессер ответила на вопрос, осталась ли она довольна ответом президента.