Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополицииВести.Ru 10:45
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
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с чего всё началось
Бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» арестован и отправлен судом под стражу, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ11:44
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
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