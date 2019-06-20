Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополицииВести.Ru 10:45

с чего всё началось

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Общество Возвращение домой: косатки и белухи покидают свою тюрьму в Приморье Как раз сегодня проблема реально сдвинулась с места: рано утром первых косаток и белух начали вывозить из бухты Средняя, чтобы выпустить на волю.

Спорт Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.

Политика В Грузии оппозиция начала штурм парламента Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента на проспекте Руставели и требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, передает телеканал «Рустави – 2». В эфире телеканала было показано, как митингующие участвуют в столкновении с сотрудниками полиции, пытающимися их сдержать.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Политика Путин ответил, когда россиянам стоит ждать перемен к лучшему В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин рассказал о том, когда станет жить легче.

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Политика В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США «В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Шоу-бизнес Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку» Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.

Политика ЕС продлил санкции против России Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Экономика В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление Ранее в июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности.

Спорт Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали чемпионата Европы в Дюссельдорфе.

Игры Мрачная красота локаций на скриншотах Witchfire — хоррор-шутера от авторов The Vanishing of Ethan Carter Польская студия The Astronauts анонсировала шутер от первого лица с элементами хоррора Witchfire ещё на The Game Awards 2017.

Политика Путин назвал атакой санкции США против Huawei Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему США ввели санкции против китайской компании Huawei.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Кино Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.

Армия и оружие Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17 Обвинения России в нежелании сотрудничать в расследовании катастрофы малазийского MH17 являются ложью, Москва продолжит оказывать содействие следствию для установления виновных в произошедшем и привлечении их к ответственности, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

Политика Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Политика Трамп неоднозначно ответил на вопрос о возможном ударе США по Ирану Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос журналистов о возможном ударе США по Ирану.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон заподозрили в беременности Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.