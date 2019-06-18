Футбол
Арестован экс-глава УЕФА ПлатиниГазета.Ru 04:26
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован. По информации The Independent, арест бывшего функционера связан с выборами страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. В настоящее время Платини находится в полицейском участке в Нантерре.
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