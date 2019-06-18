Футбол
Арестован экс-глава УЕФА ПлатиниГазета.Ru 04:26
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован. По информации The Independent, арест бывшего функционера связан с выборами страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. В настоящее время Платини находится в полицейском участке в Нантерре.
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При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
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Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
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В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
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Обновлено вчера в 18:08
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Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
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Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
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Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Футбол
Россия поборется с США, Бразилия встретится с Венесуэлой. Спортивная ТВ-программа, 18 июня
ProstoProSport представляет спортивную ТВ-программу на 18 июня.
Обновлено в 03:06
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
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Авто
В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana
Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
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Никас Сафронов рассказал, что не верит в святость Юлии Началовой и чудодейственные силы земли с ее могилы.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Боруссия» продлила контракт с главным тренером
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подписал новое соглашение со своей командой.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году
Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Политика
В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.
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