Арестован экс-глава УЕФА ПлатиниГазета.Ru 04:26

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован. По информации The Independent, арест бывшего функционера связан с выборами страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. В настоящее время Платини находится в полицейском участке в Нантерре.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Происшествия По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.

Экономика Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

Общество Госдума приняла закон о статусе паломников Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал.

Экономика В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Происшествия В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Авто В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.

Политика Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса 5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.

Политика Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.

Экономика Названы самые дорогие землевладения в России Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.

Авто В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.

Политика Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Наука Аборигены Австралии оказались потомками древних мореплавателей Первые люди, заселившие Австралию, оказались там не случайно, а в ходе целенаправленной миграции.

Шоу-бизнес Никас Сафронов не верит в святость Юлии Началовой Никас Сафронов рассказал, что не верит в святость Юлии Началовой и чудодейственные силы земли с ее могилы.

Футбол «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подписал новое соглашение со своей командой.

Армия и оружие Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.

Политика В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.

Спорт УЕФА понизил категорию у Безбородова Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.