Футбол

Арестован экс-глава УЕФА ПлатиниГазета.Ru 04:26

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован. По информации The Independent, арест бывшего функционера связан с выборами страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. В настоящее время Платини находится в полицейском участке в Нантерре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Платини взят под стражу для допроса, но не арестован

Советский спорт07:53

Французская полиция: «Платини задержали для допроса, но не арестовывали»

Sport24.ru06:48

СМИ: Экс-главу УЕФА Платини задержали для допроса

Матч ТВ07:45

СМИ сообщили о задержании экс-главы УЕФА Платини по подозрению в коррупции

RT на русском07:22

Бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о коррупции

ТАСС04:57

Экс-президент УЕФА Платини арестован во Франции, дело в ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат05:24

Запущеная прямая трансляция от здания, где находится под стражей Платини

Спорт-Экспресс06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Обновлено в 00:41
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия

По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек

Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Авто

Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ

Обновлено в 04:38
Происшествия

Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

Обновлено в 07:10
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Общество

Госдума приняла закон о статусе паломников

Документом в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" вводятся понятия "паломник" и "паломническая деятельность", для них предусмотрен специальный правовой статус, который до сегодняшнего дня отсутствовал.
Обновлено в 06:59
Религия

Александр Высокинский назвал наиболее популярные площадки под храм

Обновлено в 07:28
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России

Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Москве

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Авто

В России нашли Land Rover Discovery с миллионным пробегом

Land Rover дал старт новому проекту "Несокрушимые", в рамках которого компания разыскала владельцев внедорожников марки с пробегом свыше 500 000 км. В России отобрали пять героев, и первым стал Сергей Трофименко с "миллионником" Land Rover Discovery.
Обновлено в 01:33
Политика

Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса

5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Футбол

Россия поборется с США, Бразилия встретится с Венесуэлой. Спортивная ТВ-программа, 18 июня

ProstoProSport представляет спортивную ТВ-программу на 18 июня.
Обновлено в 03:06
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Авто

В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana

Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Наука

Аборигены Австралии оказались потомками древних мореплавателей

Первые люди, заселившие Австралию, оказались там не случайно, а в ходе целенаправленной миграции.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал

Обновлено в 05:11
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Никас Сафронов не верит в святость Юлии Началовой

Никас Сафронов рассказал, что не верит в святость Юлии Началовой и чудодейственные силы земли с ее могилы.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Саперы уничтожили 43 опасных снаряда на Лысой горе в Волгограде

Обновлено в 06:02
Футбол

«Боруссия» продлила контракт с главным тренером

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр подписал новое соглашение со своей командой.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году

Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Политика

В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.
Обновлено в 05:35
Спорт

УЕФА понизил категорию у Безбородова

Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Кино

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное