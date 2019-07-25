Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под арест на два месяца директора лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", Максима Кузнецова - фигуранта уголовного дела о пожаре, в котором погибли дети.

с чего всё началось

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде. Его отправили под арест на два месяца, до 22 сентября.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр Знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр ушел из жизни. Об этом сообщает в среду, 24 июля, издание Variety.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.

Политика В Госдуме назвали абсурдом заявление советника Зеленского по Крыму Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с «Известиями» назвал абсурдным тезис о том, что Крым был независимым государством, которое «поглотила» Россия.

Авто Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.

Общество Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Гаджеты Автомобилисты с 1 ноября смогут оформлять мелкие ДТП через приложение Ожидается, что приложение для регистрации ДТП будет доступно на мобильных системах iOS и Android в середине осени.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.

Армия и оружие Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.

Политика Гудкова вызвали в московский СК Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.

Происшествия Александра Шестуна перевозят в психиатрическую больницу Бывшему главе Серпуховского района вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Происшествия Трап врезался в самолет в московском аэропорту Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия В МЧС опровергли сообщения о лесном пожаре на западе Москвы Столичный главк МЧС России сообщил, что информация о лесном пожаре на западе Москвы неверна, там проводят учения.

Происшествия МВД показало видео задержания криминального авторитета Олега Черного Сотрудники МВД задержали лидера организованной преступной группировки 49-летнего Олега Чернова, известного по прозвищу Черный.

Общество Названы изменения в законодательстве России с 1 августа С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.

Теннис Кузнецова снялась с турнира WTA в Вашингтоне из-за проблем с визой Россиянка Светлана Кузнецова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.

Технологии В Boeing заявили о проблемах с новым 777X Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Общество Атомные станции в Европе оказались под угрозой из-за жары В свою очередь в Électricité de France заявили, что подготовят атомные станции к работе в условиях более сильной жары в ближайшие десятилетия на фоне меняющегося климата.