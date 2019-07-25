Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском краеРБК 05:01
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде. Его отправили под арест на два месяца, до 22 сентября.
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с чего всё началось
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под арест на два месяца директора лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", Максима Кузнецова - фигуранта уголовного дела о пожаре, в котором погибли дети.ТАСС04:10
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