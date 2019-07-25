Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском краеРБК 05:01

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде. Его отправили под арест на два месяца, до 22 сентября.
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Директора лагеря «Холдоми» арестовали

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под арест на два месяца директора лагеря, который работал на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", Максима Кузнецова - фигуранта уголовного дела о пожаре, в котором погибли дети.
ТАСС04:10

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Директора лагеря «Холдоми» арестовали

Национальная служба новостей04:27

В Хабкрае арестован директор лагеря, где погибли дети

Хабаровский край сегодня05:05

Суд арестовал директора лагеря под Хабаровском, где при пожаре погибли дети

РИА Новости04:38

Арестован директор лагеря «Холдоми», в котором погибли дети

URA.Ru04:42

Арестован директор хабаровского лагеря, где при пожаре погибли дети

РЕН ТВ04:14

Арестован директор лагеря «Холдоми»

RT на русском04:14

В Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяца

КП - Хабаровск04:55
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
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