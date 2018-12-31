Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничествеНациональная служба новостей 12:45

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС. Решение принято Басманным судом, главу организации обвиняют в мошенничестве на сумму в три миллиарда рублей.

Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа» В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.

Политика Первый заместитель главы СБУ подал в отставку Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Демчина подал в отставку.

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Политика Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Происшествия В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова "Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Армия и оружие Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Происшествия В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом» При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Происшествия «Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».

Происшествия Пожар в квартире на севере Москвы локализован Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Происшествия «Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100 Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Армия и оружие Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке "Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.

Политика Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.