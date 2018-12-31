Происшествия

Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничествеНациональная служба новостей 12:45

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС. Решение принято Басманным судом, главу организации обвиняют в мошенничестве на сумму в три миллиарда рублей.
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Суд в Москве отправил под домашний арест замглавы Росрезерва

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Суд в Москве отправил под домашний арест до 20 июня замглавы Росрезерва

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Газета.Ru10:42

Замглавы Росрезерва заподозрили в мошенничестве на ₽3 млрд

РБК10:34
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Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»

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Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с

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В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова

"Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
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Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

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Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
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Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

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Обновлено в 13:37
Происшествия

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В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
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Происшествия

Пожар в квартире на севере Москвы локализован

Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.
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В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

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Экономика

Какую доходность по пенсионным накоплениям принесли НПФ клиентам

Фонды ранжированы по величине активов на 31.12.18.
Обновлено вчера в 18:52
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Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
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Армия и оружие

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"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
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Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
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Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
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