Происшествия
Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничествеНациональная служба новостей 12:45
Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС. Решение принято Басманным судом, главу организации обвиняют в мошенничестве на сумму в три миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»
В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Политика
Первый заместитель главы СБУ подал в отставку
Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Демчина подал в отставку.
Обновлено в 14:00
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын
Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Политика
Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Интернет
Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с
Обновлено в 02:33
Происшествия
В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова
"Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено в 14:31
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.
Обновлено в 13:37
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Пожар в квартире на севере Москвы локализован
Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.
Обновлено в 12:20
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Экономика
Какую доходность по пенсионным накоплениям принесли НПФ клиентам
Фонды ранжированы по величине активов на 31.12.18.
Обновлено вчера в 18:52
Хоккей
«Салават Юлаев» выменял у «Йокерита» Сакари Маннинена
Обновлено в 09:50
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 12:09
Футбол
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:36
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике
Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Хоккей
Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»
Обновлено в 14:23