Происшествия
Арестован директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей УланинВести.Ru 11:36
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Он обвиняется в мошенничестве на 3 миллиарда рублей.
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Политика
Когда венесуэльцы возьмутся за оружие, рассказал Мадуро
Венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал, в каком случае жители страны возьмутся за оружие.
Обновлено в 20:33
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Наука
В Китае создали систему распознавания панд
Обновлено в 08:47
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Кино
Фанаты требуют переснять финальный сезон «Игры престолов»
На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
Обновлено в 03:30
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:22
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено в 00:52
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Футбол
Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации.
Обновлено в 16:15
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии, информирует телеканал ABC.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Путешествия
Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям
Федор Конюхов не планирует в ближайшее время новых морских путешествий и готовится к трем воздушным экспедициям.
Обновлено в 16:48
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу
Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.
Обновлено в 20:01
Кино
В «Беверли-Хиллз 90210» сменилась команда сценаристов
Обновлено в 07:26
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено в 20:46
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Авто
Самый быстрый человек на планете выпустил электрокар
Усэйн Болт, которого многие знают как олимпийского чемпиона и быстрейшего человека на планете, решил погрузиться в мир электрического транспорта.
Обновлено в 08:19
Общество
Больше 3 тысяч жителей Бурятии переселят из аварийного жилья
В Улан-Удэ прошли общественные слушания нацпроекта "Жильё и городская среда" В Бурятии вырастет объём жилищного строительства, из аварийного жилья расселят 3,6 тысяч человек, а также благоустроят более тысячи дворов.
Обновлено в 20:41
Космос
Инопланетяне выжали все соки из Луны, уфологи бьют тревогу
Обновлено 15 мая в 09:10
Гаджеты
Lenovo показала на видео гибкий смартфон Motorola Razr
Обновлено в 13:36