Происшествия
Суд арестовал бывшего министра АбызоваВедомости 12:37
Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
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Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В случае избрания меры пресечения не связанной с заключением под стражду заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также препятствовать расследованию.
— Михаил Абызов, российский политикРоссийская газета 13:09
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Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
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Общество
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Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
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