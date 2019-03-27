Суд арестовал бывшего министра АбызоваВедомости 12:37

Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В случае избрания меры пресечения не связанной с заключением под стражду заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также препятствовать расследованию.

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.

Политика В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы» Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».

Общество Миллиардеру Орлову и его экс-партнеру придется судиться в Лондоне Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что является наиболее подходящим местом для рассмотрения иска бывшего чиновника Александра Тугушева к владельцу группы «Норебо» Виталию Орлову.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Спорт Евгения Медведева собирается выучить сложные четверные прыжки «Моя главная цель на следующий сезон – научиться делать сложные четверные прыжки: сальхов и тулуп в четыре оборота», – рассказала российская спортсменка, отметив, что для этого ей нужно сохранить спокойствие и стать сильнее.

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.

Шоу-бизнес Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.

Общество Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.

Спорт МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи 27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Индия объявила себя космической державой, сбив спутник Премьер-министр Индии Нарендра Моди, обращаясь к нации, объявил, что военные во время испытания ракет уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Шоу-бизнес Нюша рассказала о проблемах со своей фигурой после родов Недавно Нюша вышла из декрета, пока не успев привести в порядок свою фигуру после родов, после чего она рассказала о возникшей ситуации в Instagram.

Происшествия В центре украинского Кировограда прогремели взрывы. Видео Один из микрорайонов после происшествия оказался обесточенным. В Интернете также появилось видео последствий взрыва.

Авто BMW рассказала о новой BMW 1-Series По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).

Общество Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Культура Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.

Политика США намерены объявить новые меры НАТО против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Экономика Силуанов пообещал рост пенсий на 20% В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.