Политика

В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороныРЕН ТВ вчера в 21:40

Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице. Судья принял решение отказать ему в освобождении под залог, сообщают "Известия".
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В Тбилиси арестовали экс-министра обороны Грузии

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