Политика
В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороныРЕН ТВ вчера в 21:40
Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице. Судья принял решение отказать ему в освобождении под залог, сообщают "Известия".
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Дело о беспорядках в Тбилиси - под арест поместили семерых, в том числе Окруашвили
Sputnik Грузиявчера в 15:01
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные фотографии ко Дню ВМФ
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Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
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Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
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Командующий ВМС Ирана прибыл в Петербург
Обновлено в 03:07
Энергетика
Стоимость страховки идущих через Ормузский пролив танкеров выросла в 10 раз
Затраты японских компаний на страхование танкеров при перевозке нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли в 10 раз из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщила Sankei.
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Футбол
Владислав Радимов: «Поражение „Спартака“? Во всем виноват Глушаков»
Экс игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение московского «Спартака» от «Тамбова» в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Происшествия
В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек
Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк).
Обновлено в 01:27
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Общество
Полмиллиона человек приняли участие в ежегодном гей-параде в Берлине
Жители Берлина встречали колонну аплодисментами.
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«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено вчера в 06:22
Религия
Участники крестного хода в Крыму поделились впечатлениями
Участники религиозного шествия поделились своими впечатлениями о мероприятии.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено вчера в 06:23
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Джармуш. Оскар против зомби. Кто кого?
Разумеется, некоторые кинотеатры выполняют сами неплохо отборочную функцию: предлагая усредненно «актуальные фильмы».
Обновлено в 02:57
Футбол
Выбежавший на поле болельщик не смог догнать форварда «Пармы»
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
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Авто
Цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 официально подтверждена
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Общество
Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье
Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:59
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Здоровье
Названы опасные для здоровья продукты
Эксперты рассказали о продуктах, из-за которых могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 03:06
Общество
«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети
"Похоже на поезд из фильма про зомби", - написал Евгений Николаевич Семыкин.
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
Обновлено в 03:33
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05