Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице. Судья принял решение отказать ему в освобождении под залог, сообщают "Известия".

В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны

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