Происшествия
Арест сенатору Арашукову продлен на три месяцаВести.Ru 12:23
Временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы продлил арест до 30 июня. Адвокат Арашукова на заседании подал ходатайство об отводе судьи, но судья отказался брать самоотвод. Следствие просило о закрытом режиме заседания.
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