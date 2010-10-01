Футбол
ЧемпионатАреола прошёл медосмотр для перехода в «Реал»
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола прошёл медицинское обследование перед переходом в мадридский «Реал», сообщает RMC Sport. По данным источника, французский голкипер перейдёт в «Королевский клуб» на правах аренды в обмен на вратаря мадридцев Кейлора Наваса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Театры
Владимир Казаченко станет новым директором «Сатирикона»
Министерство культуры одобрило назначение Владимира Казаченко на должность директора театра «Сатирикон».
Театрал 30 августа в 17:28
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Происшествия
В Норвегии число жертв крушения вертолета выросло до шести человек
Вертолет потерпел крушение в субботу вечером к юго-западу от Альты, на борту находились шесть человек – пилот и пять пассажиров.
РИА Новости 03:47
Здоровье
Названа смертельная опасность использования туалетной бумаги
Иностранные специалисты пришли к выводу, регулярное использование туалетной бумаги может быть крайне опасным для здоровья.
iReactor вчера в 21:06
Баскетбол
Сергей Базаревич: «Мы на эйфории наговорили лишнего про судей и соперников»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич и лучший игрок матча с Нигерией (82:77) Андрей Воронцевич внесли ясность по поводу своих высказываний после стартовой встречи чемпионата мира-2019.
Матч ТВ 06:20
Происшествия
В Петербург доставили тело погибшей в Турции девочки
В Санкт-Петербург доставили тело двенадцатилетней девочки, погибшей в результате несчастного случая на турецком курорте.
Российская газета 04:19
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек
Руководство «АвтоВАЗа» раскрыло причины, по которым было принято решение об отказе от запуска серийного выпуска модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
SpeedMe 02:35
Политика
Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы
Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.
ТАСС вчера в 14:35
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Космос
Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал.
Lenta.ru 07:29
Единоборства
Поветкин победил Хьюи Фьюри единогласным решением судей
Российский боксер Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Хьюи Фьюри на «O2 Арене» в Лондоне.
Sport24.ru вчера в 17:17
Политика
Зеленский заявил о запланированной встрече с Путиным
По сообщению ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что во время телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным двум лидерам удалось договориться о личной встрече в рамках «нормандского формата».
Военное дело вчера в 15:02
Политика
В Любляне зажгли Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата
Российская делегация в столице Словении зажгла Вечный огонь, привезенный с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
ТАСС 07:32
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в воду в Долгопрудном
Очевидцы опубликовали видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.
Известия вчера в 13:11
Происшествия
В Саратове мужчина зарезал родившуюся с патологией дочь
В Саратове мужчина зарезал двухмесячную дочь с врожденной патологией. Об этом сообщается на сайте областного управления СК России.
РБК 02:44
Футбол
«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»
Полузащитник Оскар Хильемарк стал игроком московского «Динамо».
Sportbox.RU 07:23
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
В МИД РФ заявили, что СССР спас европейскую демократию от уничтожения
В МИД России заявили, что Советский союз спас европейскую демократию от уничтожения.
РЕН ТВ 07:15
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 установлен рекорд дневной посещаемости
Посещаемость Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) побила рекорд, об этом 31 августа сообщает ТАСС.
REGNUM 05:15
Политика
В Вашингтоне обдумывают санкции против РФ из-за «Северного потока-2»
В Вашингтоне всерьёз обдумывают новый пакет санкций против России из-за строительства газопровода „Северный поток-2“, — заявил министр энергетики США Рик Перри.
Южный Федеральный вчера в 21:34
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с минивэном на Ставрополье
Пять человек получили травмы в результате столкновения минивэна и грузовика в Минераловодском городском округе Ставропольского края.
ТАСС 04:14
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35