Футбол

ЧемпионатЧемпионатАреола прошёл медосмотр для перехода в «Реал»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Альфонс Ареола прошёл медицинское обследование перед переходом в мадридский «Реал», сообщает RMC Sport. По данным источника, французский голкипер перейдёт в «Королевский клуб» на правах аренды в обмен на вратаря мадридцев Кейлора Наваса.
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Ареола прошёл медосмотр для перехода в «Реал»

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