Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола прошел медицинское обследование перед переходом в «Реал», утверждает RMC. Проблем со здоровьем у француза не обнаружено. Ожидается, что игрок присоединится к испанскому клубу в рамках перехода Кейлора Наваса в стан парижан.

Ареола прошел медицинский осмтор для перехода в «Реал»

Политика Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Происшествия В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Общество В России с сентября изменятся некоторые законы С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Происшествия Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.

Шоу-бизнес Помолодевшая Алена Бабенко показала идиллию с мужем 47-летняя актриса призналась супругу в любви. Алена Бабенко и Эдуард Субоч радуют поклонников образцовыми отношениями и идиллией.

Политика Евросоюз может продлить переговоры с Лондоном по Brexit Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном.

Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Политика Белый дом готов работать с Конгрессом для прекращения трагедий со стрельбой в США Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майкл Пенс намерены сотрудничать с американским Конгрессом, чтобы противостоять случаям "массовых злодеяний" в стране.

Армия и оружие В США засекли маневры российского военного спутника-инспектора Российский военный космический аппарат «Космос-2521», прозванный спутником-инспектором, с начала текущего года выполнил несколько новых маневров, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Политика Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четверых украинцев в Донбассе был самым сложным моментом на посту главы государства.

Политика Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.

Происшествия В Эссене во время концерта обрушилась сцена Более 20 человек пострадали в субботу при обрушении сцены, которое произошло во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria в германском Эссене.

Происшествия Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет Спасатели вытащили из воды частный вертолет (автожир), упавший в Клязьминское водохранилище.

Армия и оружие В ДНР погиб ополченец при обстреле со стороны украинских силовиков В субботу, 31 августа пресс-служба управления Народной милиции ДНР сообщила о гибели своего военнослужащего при обстреле со стороны позиций ВСУ.

Недвижимость Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.