Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАреола прошел медицинский осмтор для перехода в «Реал»

Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола прошел медицинское обследование перед переходом в «Реал», утверждает RMC. Проблем со здоровьем у француза не обнаружено. Ожидается, что игрок присоединится к испанскому клубу в рамках перехода Кейлора Наваса в стан парижан.
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СМИ: Ареола прошел медицинский осмотр для перехода в «Реал»

Матч ТВвчера в 21:45

СМИ: Ареола прошел медицинский осмотр для перехода в «Реал»

Sportbox.RUвчера в 21:45

Ареола прошел медицинский осмтор для перехода в «Реал»

Спорт-Экспрессвчера в 20:56
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