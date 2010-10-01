Футбол
Спорт-ЭкспрессАреола прошел медицинский осмтор для перехода в «Реал»
Голкипер «ПСЖ» Альфонс Ареола прошел медицинское обследование перед переходом в «Реал», утверждает RMC. Проблем со здоровьем у француза не обнаружено. Ожидается, что игрок присоединится к испанскому клубу в рамках перехода Кейлора Наваса в стан парижан.
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Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Хоккей
Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
РИА Новости вчера в 14:54
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Футбол
Фрэнк Лэмпард — о борьбе с расизмом: «Простыми разговорами мы ничего не добьемся»
Неважно, насколько серьезными являются эти деяния, простыми разговорами мы ничего не добьемся.
Спорт-Экспресс 00:59
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Помолодевшая Алена Бабенко показала идиллию с мужем
47-летняя актриса призналась супругу в любви. Алена Бабенко и Эдуард Субоч радуют поклонников образцовыми отношениями и идиллией.
7Дней.ру вчера в 22:00
Политика
Евросоюз может продлить переговоры с Лондоном по Brexit
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном.
News.ru вчера в 06:59
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру вчера в 16:18
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ 30 августа в 22:28
Политика
Белый дом готов работать с Конгрессом для прекращения трагедий со стрельбой в США
Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майкл Пенс намерены сотрудничать с американским Конгрессом, чтобы противостоять случаям "массовых злодеяний" в стране.
ТАСС вчера в 22:19
Армия и оружие
В США засекли маневры российского военного спутника-инспектора
Российский военный космический аппарат «Космос-2521», прозванный спутником-инспектором, с начала текущего года выполнил несколько новых маневров, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM 01:21
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четверых украинцев в Донбассе был самым сложным моментом на посту главы государства.
Life.ru вчера в 17:07
Политика
Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
Известия вчера в 20:45
Происшествия
В Эссене во время концерта обрушилась сцена
Более 20 человек пострадали в субботу при обрушении сцены, которое произошло во время концерта рэп-исполнителей Casper и Marteria в германском Эссене.
ТАСС вчера в 17:27
Происшествия
Спасатели вытащили из воды упавший в Подмосковье вертолет
Спасатели вытащили из воды частный вертолет (автожир), упавший в Клязьминское водохранилище.
Российская газета вчера в 20:25
Армия и оружие
В ДНР погиб ополченец при обстреле со стороны украинских силовиков
В субботу, 31 августа пресс-служба управления Народной милиции ДНР сообщила о гибели своего военнослужащего при обстреле со стороны позиций ВСУ.
Военное дело вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как на ее имени зарабатывают мошенники
Фото: www.tvc.ru В своем instagram 47-летняя теле-дива написала пост о мошенниках, сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:22
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Недвижимость
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками
Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Происшествия
Упавший под поезд в московском метро пассажир погиб
Интерфакс вчера в 09:42
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru 30 августа в 01:42