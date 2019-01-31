Футбол
Арену в Санкт-Петербурге передадут УЕФА 15 мая 2020 годаПарламентская газета 02:55
Арену в Санкт-Петербурге передадут в исключительное пользование УЕФА на время турнира 15 мая 2020 года. Об этом заявил замглавы российского оргкомитета чемпионата Европы по футболу 2020 года Дмитрий Поляков, передаёт РИА «Новости».
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