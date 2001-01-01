Экономика
Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продажДеловой квартал (Екатеринбург) 00:54
На рынке не исключают ухода сети из России, но в самой компании заверяют, что продолжат работу. Несколько крупных арендодателей, в том числе московский «Авиапарк» и владелец самарского ТЦ «Московский» подали иски к французской сети Auchan, пишет «Коммерсантъ».
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Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж
Деловой квартал (Екатеринбург)00:54
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