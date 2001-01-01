Экономика

Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продажДеловой квартал (Екатеринбург) 00:54

На рынке не исключают ухода сети из России, но в самой компании заверяют, что продолжат работу. Несколько крупных арендодателей, в том числе московский «Авиапарк» и владелец самарского ТЦ «Московский» подали иски к французской сети Auchan, пишет «Коммерсантъ».
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Арендодатели заваливают Auchan исками. Сеть испытывает падение продаж

Деловой квартал (Екатеринбург)00:54

«Ашан» может уйти из России

News.ruвчера в 20:57

В Auchan зачастили арендодатели

Коммерсантъвчера в 18:18
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Обновлено вчера в 07:42
Экономика

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По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
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Футбол

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Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев объяснил причину, по которой российский политик и бизнесмен Сулейман Керимов решил не помогать клубу исправить финансвовое положение, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:49
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Экономика

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Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

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Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным главой государства, удостоившимся аудиенции у нового императора Японии Нарухито.
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На ЕКАДе в лобовом столкновении Toyota и Skoda пострадали три человека

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Экономика

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Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

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Политика

Зеленский: Киев делает Киевом запах шаурмы

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На Филиппинах в результате ДТП пострадали около 60 человек

В филиппинской провинции Кесон в результате столкновения автобуса с грузовиком были ранены 57 человек, передает «Синьхуа».
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
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Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»

В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее.
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Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников.
Обновлено вчера в 22:02
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Auchan
Французская компания
Французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Номинально Ашан является главным структурным подразделением семейной корпорации «Ассоциация семьи Мюлье».
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