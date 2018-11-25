Недвижимость
По данным JLL, по итогам третьего квартала текущего года аренда премиального офиса обойдется в $600–750 за 1 кв. м (35–44 тыс. руб. за 1 кв. м); помещений в зданиях класса А — 24–40 тыс. руб.; в классе В плюс — 12–25 тыс. руб. за 1 кв. м. В декабре прошлого года аренда офисов в Москве стоила примерно столько же.
Коммерсантъ06:03
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Недвижимость
Жители Москвы все чаще приобретают квартиры в области
Или же поступают наоборот: вселяются в квартиру в области, а в Москве сдают жилье.
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Как пишет портал ЕРЗ со ссылкой на Виталия Мутко, для перестройки под новые правила долевого строительства рынку новостроек понадобится минимум два года.
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Новые ниши для инвесторов: в какую недвижимость вкладывают частники
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Обновлено 23 ноября в 02:48
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В Екатеринбурге на четверть выросли продажи квартир в новостройках
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Центробанк собирается заставить кредитные организации реструктуризировать долги
Центробанк собирается заставить кредитные организации реструктуризировать долги.
Обновлено 23 ноября в 12:16