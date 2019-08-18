Спрос на однокомнатные квартиры стал рекордным за пять лет Новости о росте цен на новостройки увеличили ожидания собственников жилья. Многие из них подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1–2 тыс. руб. в месяц. В результате за месяц снимать жилье в городах-миллионниках стало почти на 4% дороже.

с чего всё началось

«Двушки» подорожали на 5%. Средняя стоимость аренды составила 50,1 тысячи рублей в месяц. Эксперты пояснили: произошел резкий скачок спроса. Подобное зарегистрировано впервые за последние пять лет.

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