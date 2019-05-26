Недвижимость
Аренда жилья быстрее всего дорожает в СочиNews.ru 07:04
Дорожают «квадратные метры» и в Москве, но в основном из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жильё. Снять однокомнатную квартиру в столице можно в среднем за 36 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатную — за 53,3 тысячи. Рост составил соответственно 2% и 3%.
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с чего всё началось
Квартиры в Москве продолжают дорожать из-за высокого спроса и неготовности арендаторов приобретать собственное жилье. Стоимость аренды жилья в городах-миллионниках в мае увеличилась в среднем на 1,1% для однокомнатных квартир и на 0,3% для двухкомнатных, свидетельствуют данные ЦИАН.Коммерсантъвчера в 11:48
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