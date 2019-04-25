Экономика
Аренда квартир резко подорожает на морских курортах России к летуMoneyTimes.Ru 26 апреля в 07:51
Аренда объектов жилой недвижимости на морских курортах России к лету существенно подорожает. В некоторых городах ожидается рост почти в два раза по сравнению с уровнем апреля 2019 года. Такой прогноз сделали аналитики Domofond.
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СМИ выяснили, во сколько обойдётся жилье на российских курортах в связи с резким ростом цен
Царьград24 апреля в 19:01
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