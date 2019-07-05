Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболистаВести.Ru вчера в 12:11

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру. 35-летний полузащитник, выступавший за сборную Нидерландов и мюнхенскую "Баварию", признался, что это решение оказалось для него самым сложным в спортивной жизни.
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«Бавария» - о Роббене: «Завершилась одна из величайших карьер в мире футбола»

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«Завершилась одна из величайших карьер в мире футбола». «Бавария» поблагодарила Роббена

Sport24.ruвчера в 22:10

«Бавария» поблагодарила Роббена: завершилась одна из величайших карьер в футболе

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Советский спортвчера в 11:44

«Бавария» – Роббену: «Сегодня завершилась одна из величайших карьер в мире футбола»

Sports.ruвчера в 15:45

«Бавария» — о Роббене: «Завершилась одна из величайших карьер в мире футбола»

Матч ТВвчера в 22:46

«Это самое сложное решение». Роббен - о завершении карьеры

Спорт-Экспрессвчера в 14:58
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В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

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ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
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Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
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На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
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Украина заявила о желании осваивать Арктику

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Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
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Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
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Италия открыта для диалога с РФ, несмотря на позицию ЕС – премьер-министр

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что Рим открыт для диалога с Москвой, несмотря на сложную позицию Европейского союза в отношении РФ.
Обновлено в 04:15
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Скорая помощь в Тюменской области получит ещё 35 машин

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Рубль падает по отношению к доллару и евро

На открытии торгов на Московской бирже курс рубля падает по отношению к доллару и евро.
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В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников

Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
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Chevrolet готовит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5

Компания General Motors совместно с автогигантом SAIC готовит к дебюту новый внедорожный компактвэн Baojun RM-5.
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Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
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Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
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Инсайдер: The Last of Us Part 2 выйдет в феврале 2020 года

Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниель Ахмад со ссылкой на китайский источник сообщил, что The Last of Us: Part 2 выйдет в феврале 2020 года.
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Жителей греческого острова Эвбея эвакуировали из-за лесных пожаров

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Зеленский назначил руководство СБУ

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Украина готовится к прекращению российского газового транзита

Как написал в своём Фейсбуке исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, компания готовится к полному прекращению транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
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Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
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В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
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Во втором квартале 2019 года чистая прибыль Samsung составит ₩6,5 трлн ($5,6 млрд), следует из сообщения на сайте компании.
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Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи

Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении.
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Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении

Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
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Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
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Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

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Нидерландский футболист. Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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