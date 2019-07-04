Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболистаВести.Ru 12:11
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру. 35-летний полузащитник, выступавший за сборную Нидерландов и мюнхенскую "Баварию", признался, что это решение оказалось для него самым сложным в спортивной жизни.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
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Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх
В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля.
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«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
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ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин до 130 км/ч могут принять в конце 2019 года
Обновлено в 16:47
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В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
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LADA Granta в июне осталась самой популярной моделью в РФ
По итогам июня самой продаваемой моделью в России остается отечественная LADA Granta, как и за первые шесть месяцев этого года.
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Девушка похудела на 60 килограммов, чтобы быть счастливой, как мама
Как рассказала изданию Daily Mail сама героиня, она весила 140 килограммов и нередко становилась объектом для насмешек или едких комментариев, люди шептались и переглядывались у неё за спиной.
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Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
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«Барселона» представила Френки де Йонга
"Барселона" представила полузащитника Френки де Йонга.
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Появилось видео задержания иранского танкера
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Шахбазов принес России первое золото Универсиады в Неаполе
Дзюдоист Руслан Шахбазов первым среди российских спортсменов завоевал золото на летней Универсиаде, которая проходит в Неаполе.
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Итальянский вице-премьер выложил в Instagram фото с Путиным
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини опубликовал в Instagram фото с российским президентом Владимиром Путиным, который приехал с визитом в Рим.
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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
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Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
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Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
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Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
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Возможно найдено видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
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Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
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Паллиативные отделения заполняются непрофильными пациентами
В стране работало 897 кабинетов паллиативной медпомощи для взрослого населения, 520 профильных отделений, 74 хосписа, а также 640 отделений и 15 домов сестринского ухода.
Обновлено в 16:00
Экономика
РФПИ и CDP подписали соглашение об инвестициях в 300 млн евро
Объем совместных инвестиций в течение ближайших трех лет в рамках соглашения составит до 300 млн евро.
Обновлено в 11:19