Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболистаВести.Ru вчера в 12:11
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру. 35-летний полузащитник, выступавший за сборную Нидерландов и мюнхенскую "Баварию", признался, что это решение оказалось для него самым сложным в спортивной жизни.
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«Завершилась одна из величайших карьер в мире футбола». «Бавария» поблагодарила Роббена
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