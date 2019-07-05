Футбол
Арьен Роббен объявил о завершении карьерыProstoProSport вчера в 11:31
Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен сообщил о завершении профессиональной карьеры.
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«Бавария» – Роббену: «Сегодня завершилась одна из величайших карьер в мире футбола»
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«Бавария» поблагодарила Роббена: завершилась одна из величайших карьер в футболе
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«Завершилась одна из величайших карьер в мире футбола». «Бавария» поблагодарила Роббена
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