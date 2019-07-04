Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболистаВести.Ru 12:11

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру. 35-летний полузащитник, выступавший за сборную Нидерландов и мюнхенскую "Баварию", признался, что это решение оказалось для него самым сложным в спортивной жизни.
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«Это самое сложное решение». Роббен - о завершении карьеры

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Матч ТВ12:29

Роббен объявил о завершении карьеры

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