Футбол

Арьен Роббен объявил о завершении карьерыProstoProSport 11:31

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен сообщил о завершении профессиональной карьеры.
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«Завершилась одна из величайших карьер в мире футбола». «Бавария» поблагодарила Роббена

Sport24.ru22:10

Роббен объявил о завершении карьеры

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«Бавария» – Роббену: «Сегодня завершилась одна из величайших карьер в мире футбола»

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«Это самое сложное решение». Роббен - о завершении карьеры

Спорт-Экспресс14:58

«Бавария» поблагодарила Роббена: завершилась одна из величайших карьер в футболе

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Матч ТВ12:29

Роббен объявил о завершении карьеры

РИА Новости11:43
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По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
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В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

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Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией

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Политика

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В новосибирских мечетях ставят прививки от менингококковой инфекции

Муфтий Салим Шакирзянов рассказал НГС о том, что акцию мусульманам предложили провести в министерстве здравоохранения региона и управлении Роспотребнадзора, поскольку врачи диагностировали заболевание у детей, посещавших мечети.
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В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
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В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
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Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

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Наука

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Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
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Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
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Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27
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«Думала, мама побежит за мной»: уралочка на своем примере рассказала, почему дети уходят из дома

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Игру Overcooked предлагают забрать бесплатно и навсегда

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Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
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«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии

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В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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Изменились правила перевозки детей в автомобилях

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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист. Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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