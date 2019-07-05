Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Политика На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.

Происшествия В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.

Кино Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки» Помимо Хэлли Бэйли, в будущей «Русалочке» сыграют Джейкоб Трамбле, Аквафина и Мелисса Маккарти — ей досталась роль ведьмы Урсулы.

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Шоу-бизнес Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.

Здоровье В новосибирских мечетях ставят прививки от менингококковой инфекции Муфтий Салим Шакирзянов рассказал НГС о том, что акцию мусульманам предложили провести в министерстве здравоохранения региона и управлении Роспотребнадзора, поскольку врачи диагностировали заболевание у детей, посещавших мечети.

Политика В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады "Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.

Происшествия В Ингушетии избили семилетнюю девочку Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.

Наука В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.

Политика Трамп пообещал установить флаг США на Марсе Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.

Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

Политика Папа Римский попросил Путина молиться за него Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.

Происшествия Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.

Футбол «Краснодар» победил «Спартак» и выиграл товарищеский турнир в Австрии «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 в последнем матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии.

Происшествия В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.

Авто Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Шоу-бизнес Лолита объявила о расставании с мужем Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.

Политика Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.