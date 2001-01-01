Футбол

Арьен Роббен: «Хочу продолжать играть в футбол»Матч ТВ 03:18

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Финал, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
29′
Роберт Левандовски
Тайлер Адамс
Конрад Лаймер
65′
65′
Хави Мартинес
Корентен Толиссо
Вилли Орбан
Дайо Упамекано
70′
73′
Серж Гнабри
Арьен Роббен
78′
Кингсли Коман
Ибраима Конате
Амаду Айдара
82′
Дайо Упамекано
82′
85′
Роберт Левандовски
86′
Роберт Левандовски
87′
Кингсли Коман
Франк Рибери
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен после победы над «Лейпцигом» (3:0) в финале Кубка Германии рассказал о своем будущем.
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Арьен Роббен: «Хочу продолжать играть в футбол»

Матч ТВ03:18

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Арьен Роббен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вингер мюнхенской «Баварии». Выигрывал чемпионаты четырёх стран: Нидерландов, Англии, Испании и Германии.
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