Арьен Роббен: «Хочу продолжать играть в футбол»Матч ТВ 03:18

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен после победы над «Лейпцигом» (3:0) в финале Кубка Германии рассказал о своем будущем.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Происшествия В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Авто Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.

Авто Штрафы с камер фотофиксации хотят аннулировать В России хотят аннулировать штрафы, выписанные камерами фото- и видеофиксацией, сообщает DEITA.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Футбол «Локомотив» обыграл «Уфу» и завоевал серебро чемпионата России Московский "Локомотив" обыграл "Уфу" в домашнем матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу.

Футбол Оренбург — Спартак 2:0 (2-й тайм) Армейцы получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. «Спартак» в 30-м туре проиграл в гостях «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место.

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Гаджеты Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.

Политика В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.

Армия и оружие Умер бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Бывший командующий Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД Юрий Косолапов умер на 81-м году жизни.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Происшествия Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.

Общество На Москву надвигается аномальная жара Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.

Общество На Хоккайдо зафиксировали температурный рекорд Небывалая для конца мая жара установилась на северном японском острове Хоккайдо днем в воскресенье.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Здоровье Как проснуться под ножом хирурга и не сойти с ума Независимое научное издание Mosaic публикует доказательства того, что каждый двадцатый человек приходит в сознание во время операции.

Космос В небе над Саратовом замечены 60 спутников Starlink Сообщаем, что этими объектами являются 60 спутников системы Starlink, — пишет администратор группы «Типичный Саратов» соцсети Вконтакте 26 мая.

Авто Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.

Футбол «Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России Московский "Спартак" на выезде проиграл "Оренбургу" в заключительном туре чемпионата России по футболу и занял пятое место.

Шоу-бизнес Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.

Кино Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.