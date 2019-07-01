"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.

Транспорт РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.

Энергетика Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений.

Политика Грузия сменит посла на Украине Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.

Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Политика Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.

Транспорт Участок М-11 от МКАДа до Твери готовится к открытию 3 июля в Тверской области запустят автомобильное движение с 97 по 149 километр скоростной трассы М-11.

Происшествия Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.

Интернет Популярная игра для Android крала личные данные пользователей Представители компании Wandera пожаловались на работу Scary Granny ZOMBYE Mod: The Horror Game 2019 в Google Play после чего игра была удалена из магазина.

Шоу-бизнес Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Экономика В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".

Экономика Вступили в силу новые правила долевого строительства В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.

Политика Суд Стамбула признал «Эргенекон» несуществующим движением Высший уголовной суд Стамбула признал движение «Эргенекон» несуществующей организацией.

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".

Общество В России изменились правила продажи молока С 1 июля в России введены новые правила продажи молока.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Политика Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов «Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.