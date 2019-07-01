Происшествия

Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле КалвиИнтерфакс - Россия 10:45

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
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с чего всё началось
Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила
 о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
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