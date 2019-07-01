Происшествия
Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнеромРБК вчера в 11:20
Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
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Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.РБКвчера в 11:20
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