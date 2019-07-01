с чего всё началось

Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) объявила о завершении рассмотрения претензии фонда Baring Vostok в отношении действий миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова и компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Происшествия У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.

Политика Совбез ООН обсудит украинский закон о языке Совет безопасности ООН по инициативе России обсудит 16 июля принятие на Украине закона о государственном языке.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Космос Послание с Атлантиды: у берегов Кипра обнаружен чудо-корабль Обнаруженное плавсредство, по предположению ученых, построено в 50-60 году до н.э. Древесина, из которой оно создано, обработана чудо-химикатом, что позволило пролежать ей столько лет в соленой воде и не испортиться.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Авто Показан автомобильный брелок стоимостью более полумиллиона долларов Ранее самым дорогим ключом считался брелок для Koenigsegg Agera — его стоимость составляла около 250 000 долларов.

Общество Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.

Армия и оружие Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана Говоря об Афганистане, американский лидер констатировал, что военные США находятся в этой стране слишком долго.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на мясо Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Шоу-бизнес Певица Сюзанна подтвердила беременность Певица Сюзанна Варнина объявила о своей беременности. Артистка продемонстрировала округлившийся живот в Instagram.

Экономика Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.

Происшествия В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, более 190 из них были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону во вторник.

Политика Грузия отозвала своего посла с Украины Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Транспорт Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено.

Политика Медведев: народ не доверяет «Единой России» Партия «Единая Россия» испытывает дефицит доверия граждан, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 июля в своей статье, опубликованной на сайте «Известий».

Происшествия Полиция возбудила дело после отравления пассажира такси в Москве Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК), сотрудники МВД устанавливают личность злоумышленника.

Хоккей Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.

Энергетика Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.

Политика Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.

Шоу-бизнес Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа Супруга музыканта Олега Газманова Марина в Instagram рассказала о 36-часовом голодании мужа. По ее признанию, ему оно «очень хорошо зашло».

Общество В Башкирии прогнозируются небольшие кратковременные дожди Завтра, 1 июля, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы.