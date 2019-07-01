Экономика

Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнеромРБК 11:20

28 июня Комитет арбитров Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП признал рекомендацию неисполненной и внес Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.
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РСПП внес Шерзода Юсупова в список неблагонадежных бизнесменов из-за дела Калви

FreeNews-Volga12:47

РСПП заявила об интересе Юсупова в развитии уголовного дела против Калви

Ведомости12:42

Юсупов задумался об иске из-за решения арбитров РСПП в пользу Калви

Интерфакс12:36

Комиссия РСПП признала личный интерес акционера банка «Восточный» в уголовном деле Калви

ТАСС11:57

Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером

РБК11:20

Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви

Интерфакс - Россия10:45
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Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

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Вакарчук объяснился за слова о российском Крыме

Вокалист группы «Океан Эльзы» и лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал свои слова о захвате Россией российского Крыма оговоркой.
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Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
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ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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Происшествия

В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции

В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Врач роддома обвиняется в убийстве младенца

Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
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Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

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Обновлено в 03:35
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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
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Политика

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником

Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича

Обновлено в 12:20
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Общество

Посещение Венеции станет платным

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Планы учений Sea Breeze 2019 пришлось изменить якобы из-за действий России, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 11:22
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок

Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Жена Александра Реввы показала идеальное тело в бикини

Супруга 44-летнего юмориста Александра Реввы Анжелика не удержалась и выложила эффектное фото в купальнике во время семейного отпуска.
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Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
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Аналог ботокса оказался эффективным оружием против малярийных комаров

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«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»

«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Политика

В Раде рекомендовали приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам рекомендовал приостановить участие делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы до тех пор, пока Россия не выполнит ряд условий.
Обновлено в 04:57
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