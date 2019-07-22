Российские арбитры Кирилл Левников и Алексей Еськов получили назначения на матчи второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, Левников станет главным арбитром матча между албанским клубом «Партизани» и молдавским «Шерифом».

Арбитры Левников и Еськов назначены на матчи Лиги Европы

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