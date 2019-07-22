Футбол

Арбитры Левников и Еськов назначены на матчи Лиги ЕвропыRT на русском 03:20

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Российские арбитры Кирилл Левников и Алексей Еськов получили назначения на матчи второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, Левников станет главным арбитром матча между албанским клубом «Партизани» и молдавским «Шерифом».
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Арбитры Левников и Еськов назначены на матчи Лиги Европы

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