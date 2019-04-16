Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.

Футбол «Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Политика Макрон пообещал за пять лет восстановить Нотр-Дам Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении в течение пяти лет реконструировать собор Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара.

Политика Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Авто Renault представил бюджетный электромобиль Понятия "бюждетный электромобиль" до сих пор по сути не существует, однако в Renault собрались исправить это недоразумение Собственно, компания решила воспользоваться простым рецептом, а именно: взять уже существующую "малолитражку" Kwid и оснастить ее электрической силовой установкой.

Общество Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.

Политика У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.

Хоккей Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

Спорт Тренер Мишин прокомментировал слова Плющенко о Коляде Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил Евгению Плющенко, который уверен, что Михаилу Коляде стоило бы перейти тренироваться к этому наставнику.

Происшествия В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.

Политика Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".

Спорт Максим Максимов войдет в тренерский штаб мужской сборной России Не исключено, что с командой будет работать и жена Максимова – олимпийская чемпионка Альбина Ахатова.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Авто АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.

Общество Памятник Жоресу Алферову открыли в Санкт-Петербурге В здании Академического университета Петербурга появился памятник выдающемуся физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.

Происшествия В Чили самолет упал на дом, есть жертвы В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.

Политика Порошенко насчитал 40% готовых проголосовать за него украинцев Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во втором туре выборов главы государства за него готовы проголосовать 40% граждан страны.

Экономика Официально отменили три налоговых декларации Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.

Общество В Госдуму внесли законопроект, уточняющий условия вольерной охоты Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым во вторник внесла в Госдуму законопроект об уточнении условий охоты в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Происшествия На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.