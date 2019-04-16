Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
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Тренер Мишин прокомментировал слова Плющенко о Коляде
Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин ответил Евгению Плющенко, который уверен, что Михаилу Коляде стоило бы перейти тренироваться к этому наставнику.
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В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны
В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Спорт
Максим Максимов войдет в тренерский штаб мужской сборной России
Не исключено, что с командой будет работать и жена Максимова – олимпийская чемпионка Альбина Ахатова.
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Авто
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Памятник Жоресу Алферову открыли в Санкт-Петербурге
В здании Академического университета Петербурга появился памятник выдающемуся физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
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Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
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Текслер поручил решить проблему со школами Копейска
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Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
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В Госдуму внесли законопроект, уточняющий условия вольерной охоты
Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым во вторник внесла в Госдуму законопроект об уточнении условий охоты в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
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На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка
На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
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Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
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