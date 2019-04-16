Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
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В Крыму оценили решение суда по иску «Укрнафты»

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Коммерсантъ08:02

«Укрнафта» заявила о взыскании с России по решению суда 44 млн долларов за имущество в Крыму

ИА Крыминформ08:27
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
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С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и амстердамским «Аяксом».
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С наступлением дачного сезона врачи предостерегли россиян о чрезмерном увлечении огородом.
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