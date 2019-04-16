Экономика
В Крыму оценили решение суда по иску «Укрнафты»RT на русском 12:44
Ранее в «Укрнафте» сообщили, что Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу компании более $44 млн. В Минюсте России заявили, что не признают законность решения суда по иску «Укрнафты». Москва намерена оспаривать это решение.
Читать в источнике
Оценить367
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину
Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
Обновлено в 11:30
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.
Обновлено в 07:57
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Политика
Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение
Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Здоровье
Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин
Ученые провели исследование и назвали российские дачи одной из главных причин преждевременной смерти граждан РФ.
Обновлено в 10:12
Происшествия
СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.
Обновлено в 11:50
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему
Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно
3 апреля 2017 года в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт" петербургского метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Экономика
Росстат сообщил о снижении темпов роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте 2019 года замедлился до 1,2% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 13:46
Наука
Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове
Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.
Обновлено в 09:21
Авто
Lotus создает электрический гиперкар Type 130
Британский производитель спортивных и гоночных машин Lotus работает над созданием полностью электрического гиперкара Type 130.
Обновлено в 09:55
Политика
Савченко намерена баллотироваться в Верховную раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, будет баллотироваться в парламент со своей политической силой осенью 2019 года, заявила замглавы ее партии Татьяна Проторченко.
Обновлено в 09:11
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Футбол
Бригада Карасева рассудит «Зенит» и «Краснодар» в РПЛ
Судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым рассудит матч 24 тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
Обновлено в 12:36
Хоккей
Ковальчук отцеплен от сборной России на матчи Еврочелленджа
Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил заявку команды на ближайшие матчи Еврочелленджа против Швейцарии, которые состоятся 18 и 20 апреля в Сочи.
Обновлено в 12:23